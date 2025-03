Los trabajadores al aire libre enfrentan condiciones peligrosas por el cambio climático

Carolina del Norte está viendo los efectos de un clima más cálido.

El camino destructivo de la tormenta Helene en el oeste de Carolina del Norte fue impulsado en parte por el calentamiento del océano. El aumento del calor también puede causar un montón de otros problemas, incluyendo más enfermedades relacionadas con el calor.

El verano pasado, las salas de emergencia de los hospitales de Carolina del Norte trataron a casi 4 mil personas por enfermedades relacionadas con el calor. Y en los últimos 15 años, más de una docena de personas han muerto en el trabajo a causa del calor.

En nuestra serie, Trabajadores Agotados, analizamos el impacto del calor en los trabajadores. Nuestros periodistas Celeste Gracia y Aarón Sánchez Guerra nos traen este reportaje.

Lea la transcripción a continuación o haga clic en el botón azul para escuchar este reportaje.

911 OPERATOR: Nash County 911, what’s the address of your emergency?

CALLER: We’re picking sweet potatoes down the street. I have a guy that… he just passed out.

CELESTE: Un hombre marcó al 9-11 y llamó una ambulancia a un campo de camote en el condado de Nash en Carolina del Norte. José Arturo González Mendoza se había desmayado.

CELESTE: Era un día caluroso el cinco de septiembre del dos-mil-veinte-tres… y él apenas había llegado de México como trabajador agrícola hace dos semanas.

CALLER: From what they told me he’s still breathing, he’s unconscious... You know, it’s hot. And these guys have been working since early.

CELESTE: La temperatura máxima de ese día fue de treinta y cuatro grados. El día anterior hubo un índice de calor que llegó a los treinta y nueve grados, según los datos del tiempo de ese mes.

CELESTE: González Mendoza murió. Tenía 30 años.

AARÓN: El Departamento de Trabajo de Carolina del Norte acusó a su empleador, Barnes Farming, de varios abusos laborales por su muerte, y los multaron. La empresa disputó esas multas.

AARÓN: Más de un año después, una autopsia reveló que Gonzalez Mendoza padecía de un tumor canceroso que pudiera haberlo puesto a riesgo de morir. Pero el calor no se descalificó como un factor en su muerte.

CELESTE: Desde entonces, la empresa ha negado responsabilidad y ha demandado al estado.

AARÓN: En el 2024, esto sucedió de nuevo. Juan José Ceballos, de 33 años, murió a causa de un golpe de calor el 6 de julio.

AARÓN: Era la primera vez que el mexicano vino a Carolina del Norte a trabajar en los campos.

CELESTE: Los registros climáticos estatales muestran que en el condado de Wayne, en la fecha de la muerte de Ceballos, la temperatura máxima alcanzó los 36 grados. Pero el calor se sentía mucho más intenso.

CELESTE: El Departamento de Trabajo de Carolina del Norte todavía está investigando su muerte.

AARÓN: En Carolina del Norte los veranos son calurosos y húmedos. Estas son las condiciones ideales que hacen que este estado sea una potencia agrícola en los Estados Unidos.

AARÓN: Aproximadamente 20 mil trabajadores agrícolas temporales llegan acá con visas H-2A cada año. Ellos cosechan de todo, tanto camote, como sandías y tabaco. La gran mayoría de ellos son de México. Miles más están en el país sin documentos.

AARÓN: Odilón, de 36 años, es un trabajador agrícola con una visa H-2A. Solo usamos su nombre para proteger su identidad.

ODILÓN: El calor aquí no es igual al de méxico. Es muy diferente. El calor aquí es más intenso.



AARÓN: Más intenso - Odilon lleva más de una década viniendo a trabajar a Carolina del Norte cada temporada.

ODILÓN: Antes se rendía un poco más porque el clima estaba un poco más fresco.

AARÓN: Odilón y muchos trabajadores que entrevistamos están de acuerdo de que las temporadas anteriores no eran tan calurosas. Antes podían durar más horas bajo el sol.

CELESTE: Según las leyes laborales del estado, los lugares de trabajo deben de estar libres de peligros. Eso incluye peligros relacionados con el calor.

AARÓN: Pero Carolina del Norte no tiene protecciones labores de calor enmarcadas dentro de una norma de calor, conocida en inglés como un Heat Standard. Estas normas podrían reducir el trabajo durante el calor extremo con planes de contingencia para trabajadores.

AARÓN: Estas normas se ejercen en cinco estados agrícolas importantes del país, incluyendo a California. El verano pasado, la administración de Joe Biden propuso la primera protección laboral federal de calor. Se desconoce el futuro de esta propuesta ya que el Presidente Donald Trump fue reelegido.

CELESTE: Thomas Arcury es un inve-stigador que pasó su carrera en la Universidad de Wake Forest estudiando las condiciones laborales extremas que enfrentan los trabajadores del campo. Dice que una norma federal de calor instituida por todo el país podría ayudar a aliviar esas condiciones. Arcury señala que los trabajadores de tabaco en particular enfrentan un calor agresivo.

ARCURY: Now let’s say you’re a tobacco worker and you’re between the rows of tobacco and there is no breeze. It actually gets hotter in between there because there’s no air movement at all in those rows.

AARÓN: Arcury dice que no hay brisa que pasa entre las hojas del tabaco, y de hecho, hay mucho más calor debido a la falta de ventilación entre las plantas.

AARÓN: Eso es algo que Fidel sufrió en el verano del 2024. Él habló conmigo en una entrevista sobre cómo se desmayó a causa del calor después de llegar de México.

FIDEL: Estamos cortando las hojas, sin parar, sin descanso. A la patrona le molestaba que tardabamos un poco para respirar el aire.

AARÓN: Fue su primera temporada como trabajador H-2A, y no se le dio tiempo para aclimatarse. Él duró sólo unas dos semanas y huyó de su trabajo por miedo.

CELESTE: La experiencia de Fidel es muy común.

Ambi de vigilia - oración en español

CELESTE: Durante la temporada del 2024, grupos comunitarios realizaron una vigilia en Rocky Mount para honrar a los trabajadores agrícolas que murieron recientemente a causa del calor extremo.

MORALES: Vamos a poner en las manos de Dios esta oración. De estos compañeros que recientemente han perdido la vida en este pais de los campos trabajando.

AARÓN: Leticia Zavala fue parte de esa vigilia, y de muchas más. Ella es la coordinadora de El Futuro es Nuestro, un grupo de defensa para trabajadores agrícolas.

ZAVALA: It’s getting more and more dangerous for people to be out harvesting crops in the heat and in the temperatures that we're getting. But also there's a system of exploitation where workers' voices are not heard and where their lives are not being respected.

AARÓN: Zavala dice que es cada vez más peligroso para la gente estar afuera cosechando cultivos en el calor y las temperaturas que estamos teniendo.

AARÓN: Activistas como ella están alzando la voz sobre protecciones para los trabajadores agrícolas y también para todos los que trabajan al aire libre.

(AMBI de cánticos) El pueblo unido jamás será vencido!

(cánticos) When we fight! We win!

CELESTE: En Charlotte, otros tipos de trabajadores al aire libre también se están convocando por la misma causa.

CELESTE: Al bajar de un avión, probablemente hayas visto a personas entrar a limpiar la cabina y recoger basura, para preparar el avión para su próximo vuelo.

AARÓN: Maribel McBeath es limpiadora de cabina de la aerolínea American Airlines. Ella dice que a menudo no se les proporciona transporte de un avión a otro, por lo que terminan caminando millas en la pista .

MCBEATH: I've been here for 11 years, and … I want to see a change. I want to be able to walk around and be able to breathe. We want better working conditions so we can do our job.

AARÓN: McBeath lleva 11 años en su trabajo y dice que quiere ver un cambio. Quiere poder caminar y poder respirar, para trabajar mejor.

AARÓN: Ella es miembra de un sindicato de trabajadores del aeropuerto de Charlotte. Dice que el aire acondicionado en los aviones generalmente se apaga cuando limpian el interior.

MCBEATH: It is so bad. And sometimes, you know, you feel like you want to pass out. You feel sick to your stomach. And sometimes you feel fainted.

CELESTE: Según expertos, el cambio climático significa que los días de calor extremo y las enfermedades relacionadas con el calor seguirán siendo más comunes.

CELESTE: LaShonda Barber, trabajadora sanitaria del aeropuerto, dice que es por eso que ella y otros trabajadores al aire libre necesitan protecciones del calor.

BARBER TAPE: The government needs to put some laws in place where these big, million dollar, billion dollar companies take care of their workers, because without us, these jobs won't get done.

AARÓN: Barber dice que el gobierno tiene que implementar leyes para proteger a trabajadoras como ella, que limpian los aviones de grandes aerolíneas que ganan miles de millones de dólares. Ella dice que sin trabajadoras como ella, estas ganancias no se realizarán.

CELESTE: Los defensores y expertos con los que hablamos dicen que en las condiciones actuales, el futuro para los trabajadores es grave.

ARCURY: They die.

CELESTE: Se mueren, dice Thomas Arcury, el ex-investigador de la Universidad de Wake Forest.

ARCURY TAPE: Nobody should have to get sick in order to make a living. We have to give workers permission to be safe and not just worry about production.

AARÓN: Arcury dice que nadie debería tener que enfermarse para sacar adelante a su familia. Las empresas deben de permitir que los trabajadores estén seguros en vez de solo preocuparse por la producción.

(AMBI de casa)

AARÓN: En la casa rural donde viven Odilón y otros nueve trabajadores, a unos 45 minutos al sur de Raleigh, hay un viejo letrero del Departamento de Trabajo grapado en la pared.

AARÓN: Dice “EL CALOR MATA”. Está en inglés, y nadie lo puede leer.

ODILÓN: Tenemos el bien de ejercer ese derecho. El derecho para los trabajadores. Que les den su tiempo, 15 minutos de break. Cuando el calor se pone intenso.

AARÓN: El letrero enumera recomendaciones sobre cuándo se debe dejar de trabajar o tomar descansos según los niveles de índice de calor. Pero no son leyes – son solo recomendaciones.