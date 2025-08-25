Costumes and cars dominate Kirby Derby, photos
Racers at the 2025 Kirby Derby
Dancers at the 2025 Kirby Derby
Drivers raced down the track at Dix Park this past weekend as fans celebrated the 23rd annual Kirby Derby.
People come dressed in costumes and the cars that use nothing but gravity to get down the track are also decked out in almost any costume imaginable.
The derby has been running since 2002 and has become a Raleigh tradition. Below are the winners of various categories or click through the slideshow above to see all the costumes and cars.
|Category
|Winner
|Driver
|2025 Kirby Derby…Derby
|Wiener Takes All
|Tres Wilson
|People's Choice Award
|Bat Outta Hello Kitty
|Garrett Lasher
|Best Use of Theme Award
|2 Peas in a Pod
|Karim Khalifa
|Judge's Choice Special Distinction
|Ponysaurus "Haulin' A$$"
|(Not listed)
|Judge's Choice Special Distinction
|All Your Lemons in 1 Basket
|Rodney Wright
|Judge's Choice Special Distinction
|Drink Like a Chimney, Smoke Like a Fish
|Domino Ireland