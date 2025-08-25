Bringing The World Home To You

Costumes and cars dominate Kirby Derby, photos

WUNC | By Jason deBruyn
Published August 25, 2025 at 3:51 PM EDT
Kirby Derby 2025
1 of 10  — Sickles_DixieDerby_ 19.jpg
Kirby Derby 2025
Peyton Sickles
Kirby Derby 2025
2 of 10  — Sickles_DixieDerby_ 3.jpg
Kirby Derby 2025
Peyton Sickles
Racers at the 2025 Kirby Derby
3 of 10  — Sickles_DixieDerby_ 24.jpg
Racers at the 2025 Kirby Derby
Peyton Sickles
Kirby Derby 2025
4 of 10  — Sickles_DixieDerby_ 1.jpg
Kirby Derby 2025
Peyton Sickles
Kirby Derby 2025
5 of 10  — Sickles_DixieDerby_ 12.jpg
Kirby Derby 2025
Peyton Sickles
Kirby Derby 2025
6 of 10  — Sickles_DixieDerby_ 13.jpg
Kirby Derby 2025
Peyton Sickles
Dancers at the 2025 Kirby Derby
7 of 10  — Sickles_DixieDerby_ 5.jpg
Dancers at the 2025 Kirby Derby
Peyton Sickles
Kirby Derby 2025
8 of 10  — Sickles_DixieDerby_ 20.jpg
Kirby Derby 2025
Peyton Sickles
Kirby Derby 2025
9 of 10  — Sickles_DixieDerby_ 29.jpg
Kirby Derby 2025
Peyton Sickles
Kirby Derby 2025
10 of 10  — Sickles_DixieDerby_ 7.jpg
Kirby Derby 2025
Peyton Sickles

Drivers raced down the track at Dix Park this past weekend as fans celebrated the 23rd annual Kirby Derby.

People come dressed in costumes and the cars that use nothing but gravity to get down the track are also decked out in almost any costume imaginable.

The derby has been running since 2002 and has become a Raleigh tradition. Below are the winners of various categories or click through the slideshow above to see all the costumes and cars.

CategoryWinnerDriver
2025 Kirby Derby…DerbyWiener Takes AllTres Wilson
People's Choice AwardBat Outta Hello KittyGarrett Lasher
Best Use of Theme Award2 Peas in a PodKarim Khalifa
Judge's Choice Special DistinctionPonysaurus "Haulin' A$$"(Not listed)
Judge's Choice Special DistinctionAll Your Lemons in 1 BasketRodney Wright
Judge's Choice Special DistinctionDrink Like a Chimney, Smoke Like a FishDomino Ireland
Jason deBruyn
Jason deBruyn is WUNC's Supervising Editor for Digital News, a position he took in 2024. He has been in the WUNC newsroom since 2016 as a reporter.
